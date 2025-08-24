Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)

Während dieser Beitrag online geht, befinde ich mich bereits im Urlaub, und ich habe beim letzten Mal hin und wieder eine mobile Powerbank für die Apple Watch vermisst. Also wollte ich mal schauen, was der Markt da so für einen Test bietet.

Nach nur wenigen Minuten wurde ich direkt fündig und das direkt bei Anker, denn dort gibt es eine noch recht neue Anker MagGo Powerbank mit 10.000 mAh. Diese hat aber nicht nur ein integriertes USB-Kabel für das Smartphone, es gibt einen integrierten Charger für die Apple Watch, den man bequem ein-/ausklappen kann.

Genau sowas habe ich gesucht, eine kleine und kompakte Lösung mit viel Saft, mit der wir (ich und meine Frau) unterwegs unsere Smartphones und Uhren laden können und keine zusätzlichen Kabel benötigen. Die Powerbank selbst wird über USB C aufgeladen, dieser Port kann aber auch noch als Ladeport genutzt werden.

Die Ladeleistung ist „okay“, über USB gibt es 30 Watt und die Apple Watch lädt mit 5 Watt, wobei neuere Modelle (wie meine Uhr) mehr könnten. Es gibt ein „Made for Apple Watch“-Label, sie ist also zertifiziert, aber da wäre noch mehr möglich. Vor allem unterwegs, wo es vorkommt, dass man sein Gerät schneller laden möchte.

Doch von der Geschwindigkeit abgesehen, ist diese Lösung genau das, was ich für die Reise gesucht habe und bei der letzten Reise benötigt hätte. Kostenpunkt? 80 Euro UVP zahlt man bei Anker selbst, das hier ist also wahrlich kein Schnäppchen.

Aber das hier ist Anker, da wartet man, wenn es geht, die Angebote ab. Ich habe die Powerbank erst vor wenigen Tagen für 55 Euro bei Amazon gesehen, das ist dann vollkommen okay. Bald ist auch wieder Black Friday, da kann man sicher warten.

Ich kann die Powerbank von Anker jedenfalls empfehlen, sie ist kompakt, nicht zu schwer, hochwertig, hat ein kleines Display für Details und (das war mir wichtig) ein direkt integriertes Ladegerät für die Apple Watch (die Ultra passt ebenfalls gut).

