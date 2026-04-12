Mein Tipp der Woche: Artemis II Wallpaper

Meine Timeline war diese Woche voll mit dem Mondflug der Artemis II und ich habe das alles mit Spannung verfolgt. Ein besonderes Highlight waren für mich die Bilder des Mondes und der Erde, die man bei der NASA in voller Auflösung findet.

Stöbert also gerne dort ein bisschen, mein Tipp ist diese Woche eine Galerie von Basic Apple Guy, der die Bilder direkt als schöne Wallpaper angepasst hat. Diese findet ihr in seinem Blog und der Download ist natürlich wie immer kostenlos.

Kleiner Funfact: Ein paar Bilder wurden mit dem Apple iPhone 17 Pro Max gemacht (US-Unternehmen nutzen gerne Produkte von US-Unternehmen) und es wäre eine einmalige Chance für eine „Shot on iPhone“-Kampagne, besser geht es nicht.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.