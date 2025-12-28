Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 17 Pro Funktionsgewebe Case

In meinem Fazit nach drei Monaten mit dem iPhone 17 Pro habe ich angemerkt, dass das neue Pro-Modell zwar nicht mehr so heißt dank der Vapor Chamber und Aluminium wird, es mich optisch aber nicht abholt und auch etwas rutschiger ist.

Eigentlich nutze ich ein iPhone sehr oft ohne Case, doch bei dieser Generation ist es anders, ich habe nach vielen Jahren mal wieder die meiste Zeit ein Case auf dem Gerät. Und daher habe ich mich auch etwas intensiver mit den Hüllen beschäftigt.

Ich habe viele hier, von ESR, von Moft (sehr gutes Case) und Co., teilweise auch von den vielen Kollaborationen im Herbst und Winter. Aber am Black Friday habe ich mich ganz spontan für das Funktionsgewebe Case von Apple entschieden.

Es war Neugier, wie gut das Case nach dem Reinfall von Feingewebe ist. Und siehe da, es begleitet mich seit dem im Alltag. Viel zu teuer (69 Euro UVP, bzw. ca. 60 Euro im freien Handel), aber es war ein Angebot für knapp 45 Euro. Und meine Frau wollte es mir (ich habe gezweifelt, ob ich es behalte) zu Weihnachten schenken.

Und ich muss sagen, dass es mir wirklich gefällt und es mein „Haupt-Case“ beim iPhone 17 Pro geworden ist. Es fühlt sich für mich besser als Leder (mag ich aber auch nicht so sehr) an und liegt vor allem wirklich gut in der Hand. Der Rand ist sehr griffig, die Rückseite gefällt mir auch und die Tasten haben sehr gute Druckpunkte.

Optisch sagt es mir auch zu und verbirgt die hässliche Glasfläche beim 17er und es erinnert mich an ein altes Textil-Case von Google für die Pixel-Reihe, was bis heute mein Favorit bei Hüllen ist. Es ist für mich sogar, da ich eben nicht der größte Fan von Leder bin, eigentlich sogar das bisher beste iPhone-Case von Apple selbst.

Der Preis ist leider absurd, wie das bei Apple so ist, aber mit dem Angebot ging es dann doch irgendwie und es war bei mir dann eben ein Geschenk (was ich aber seit einigen Wochen nutze, nicht erst seit Weihnachten). Hätte ich es behalten? Ich denke nicht, ich habe viele gute Cases, aber das sind doch die besten Geschenke.

Dinge, die man sich sonst eher nicht kaufen würde, aber eigentlich mag.

Das Feingewebe bzw. TechWoven, wie es Apple im Original nennt, darf aber im Portfolio von Apple bleiben und ist ein würdiger Nachfolger für Leder. Bisher kann ich aber nicht viel zur Langlebigkeit sagen, darauf gehe ich 2026 noch einmal ein.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.