Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 17 Pro (Max) Wallpaper

Es gibt mal wieder eine Empfehlung für einen Wallpaper und es ist mal wieder von Basic Apple Guy, der in den letzten zwei Monaten an einem neuen Wallpaper für die iPhones gearbeitet hat. Dieser ist speziell für das Apple iPhone 17 Pro (und Max).

Er hat sich den internen Aufbau, den man mittlerweile im Internet findet, genau angeschaut und nachgebaut. Auf der Webseite von Basic Apple Guy findet ihr den Download, dieser ist kostenlos, es darf aber auch sehr gerne gespendet werden.

Ich habe die dunkle und schlichte Version (es gibt mehrere Farben) in den letzten Tagen genutzt und das sieht gut aus, mir war es aber am Ende etwas zu viel. Da mag ich es doch etwas minimalistischer. Aber es sieht gut aus und ich habe mir einen Homescreen so gelassen, vielleicht wechsle ich immer mal wieder dorthin.

PS: Eine Version für das iPhone Air soll im Dezember folgen, eine Version für das iPhone 17 ist noch nicht ganz sicher, kommt dann aber sicher frühestens 2026.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

