Mein Tipp der Woche: Nomad Sport Band

Der heutige Tipp der Woche war hier schon einmal ein Tipp der Woche, aber das ist jetzt über zwei Jahre her. Es geht um das Nomad Sport Band, welches für mich das bessere Sportband für die Apple Watch Ultra ist. Das normale Band von Apple sagt mir bei der Ultra nicht zu, die Optik von Nomad gefällt mir hier ganz klar besser.

Das Band ist etwas dicker und wirkt „rougher“, der Prinzip ist aber identisch, es ist ein Gummiband mit einer einfachen Schließe, bei der man einen Teil des Bandes nach Innen steckt. Ich habe mittlerweile viele Farben hier, einige wurden mir auch von Nomad geschickt, das will ich nur aus Transparenzgründen klar dazu sagen.

In meinen Videos werde ich jedoch immer wieder gefragt, welches Band ich da gerade trage und daher habe ich das mal wieder zum Anlass genommen, auch weil ich mit Ash Green einen neuen Favoriten bei den Farben habe. Es ist mit knapp 60 Euro wahrlich kein Schnäppchen und für Gummi eigentlich auch etwas zu teuer.

Doch für mich ist das Nomad Sport Band so ein bisschen das inoffizielle Sport Band für die Apple Watch Ultra, was ich seit dem ich diese Version nutze, trage. Man zahlt etwas mehr, sogar mehr als für ein Sport Band bei Apple, aber ich trage es unter der Woche eigentlich jeden Tag und bin seit vielen Jahren zufrieden damit.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

