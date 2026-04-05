Mein Tipp der Woche: Apple Watch Gliederarmband

Nach fast vier Jahren habe ich mich vor ein paar Tagen von der Apple Watch Ultra getrennt, seit über einem Jahr begleitete mich die zweite Generation in Schwarz am Handgelenk. Dazu vielleicht ein anderes Mal mehr, aber irgendwie hatte ich keine Lust mehr auf den Ultra-Ansatz, da man technisch nicht wirklich mehr bekommt.

Ja, die Akkulaufzeit und ich vermisse auch die kantige Optik, aber den größeren Akku benötige ich nicht im Alltag, da ich in der Nacht keine Uhr trage, und das Design gleicht für mich nur bedingt die Dicke aus. Ich wollte einfach wieder eine schlichtere Uhr haben, eine Comeback der Ultra ist aber nicht ausgeschlossen.

Diese Idee ist jedenfalls nach dem Test der Apple Watch Series 11 gereift, die ich zwar technisch nicht ausreichend gut für ein Upgrade empfand, aber ich hatte die Version in Titan und Schiefer hier und die hat mir gefallen. Also habe ich mir eine gebrauchte Series 10 gekauft und schaue jetzt mal, was Apple im Herbst zeigt.

Bei den Bändern habe ich noch viele alte Optionen von früher, auch ein schwarzes Milanaiseband, was noch halbwegs zu Schiefer passt. Doch ich wollte nach vielen Jahren auch mal das Gliederarmband von Apple nutzen und habe es dann, auch gebraucht, sehr günstig gefunden und nutze es seit dem Wechsel zur Series 10.

Früher war das Gliederarmband von Apple, vor allem die dunkle Version, eine echt teure Angelegenheit und mit 350 Euro ist es immer noch sehr teuer, aber ich habe viele Kopien gesehen und keine kommt auch nur im Ansatz heran. Optik, Qualität, das Wechseln der Glieder, ich finde es für ein Uhrenarmband nicht überteuert.

Natürlich freue ich mich, dass ich es für 150 Euro in einem guten Zustand erhalten habe, keine Frage, aber das ist vielleicht noch mein Tipp zum Abschluss. Wer sich sicher ist, dass er bei der normalen Watch bleibt, und eine Version aus Edelstahl oder Titan nutzt (bei Alu sieht es eher komisch aus), dem kann ich es empfehlen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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