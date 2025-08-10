Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation

Vor ein paar Monaten war ich auf der Suche nach einer simplen Ladestation für die Apple Watch, und auch nur für die Apple Watch. Kombi-Ladestationen habe ich viele, ich wollte für beim Büro aber eine kompakte und schlichte Lösung haben.

Auf der Suche gab es mehrere Optionen zur Auswahl, am Ende wurde es jedoch die Elago Ladestation mit dem „klassischen Computerdesign“, die man für rund 20 Euro bei Amazon bekommt (gibt auch immer wieder Angebote, habe ich z.B. genutzt).

Darauf liegt meine schwarze Apple Watch Ultra 2 jetzt seit einigen Monaten und ich bin sehr zufrieden. Das Design ist sogar durchaus detailliert, selbst auf der Seite und Rückseite, mir gefällt es. Der Nachteil ist jedoch, aber das habt ihr euch bei diesem Preis schon gedacht, dass es Gummi ist, es ist also nicht sehr hochwertig.

Doch ich berühre die Ladestation quasi nie und lege einfach nur meine Uhr ab und nehme sie wieder. Im Querformat zeigt sie dann auch die Uhrzeit mit diesem Retro-Grün an, das passt auch gut. Eine simple Ladestation, die mir bisher gut gefällt.

Wichtig ist, dass ihr euer Watch-Ladekabel benötigt, bei 20 Euro ist natürlich keins im Lieferumfang enthalten, solche Docks kosten dann meistens mehr. Schön wäre nur, wenn Apple mit der dunklen Uhr auch ein dunkles Ladekabel anbieten würde.

Auf Elago kam ich übrigens, weil die Marke mal mit der W3 Ladestation im Stil des Mac für Aufsehen sorgte, bei der es mittlerweile auch eine Ultra-Version gibt. Ich habe hier hin und her überlegt, mich dann aber doch für diese Version entschieden.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

