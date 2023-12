Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Apple Watch Ultra Trail Loop

Diese Woche gibt es einen Tipp für die Besitzer eine Apple Watch Ultra, die sich womöglich für ein anderes der drei offiziellen Armbänder beim Kauf entschieden haben, denn ich persönlich habe mittlerweile einen klaren Favoriten: Das Trail Loop.

Die alten Bänder der Apple Watch gefallen mir persönlich nicht mehr so gut, da sie alle etwas zu schmal sind, daher habe ich mich mal auf die offiziellen Optionen von Apple eingelassen. Das Trail Loop hat diesen Vergleich bei mir bisher gewonnen.

Es ist sehr bequem, es ist relativ dezent und es lässt sich stufenlos einstellen. Am Ende ist es ein teures Sport Loop, aber für mich eine bessere Version 2.0 davon.

Über den Preis müssen wir hier nicht sprechen, es ist mit 99 Euro doppelt so teuer wie das normale Sport Loop und das passt nicht. Doch über die Preise von Apple kann man nicht diskutieren, sie sind meistens zu hoch, das wissen Apple-Nutzer.

Der Börsenwert zeigt jedoch, dass Apple etwas richtig macht, es gibt also genug Nutzer und daher soll es heute um das Produkt selbst gehen. Ich habe mittlerweile drei Farben und mein Favorit ist eine der neuen Farben für 2023: Blau/Schwarz.

Das alte Band in Schwarz habe ich auch gerne getragen, aber am Verschluss war dieses sehr auffällige Stück in Orange und ich mag es eher dezent. Auch nach sehr vielen Monaten mit diesem Band hält es sich übrigens gut, franst nicht aus und sitzt bequem. Ich trage es im Alltag und im Sport und wasche es auch immer wieder.

Das Ocean Band ist mir etwas zu klobig geraten, das wäre meine dritte Wahl, das Alpine Loop wäre aber meine zweite Wahl, denn das finde ich optisch (hängt von der Farbe ab) auch nicht schlecht. Wären die Bänder nicht so teuer, dann würde ich mir so eins noch holen, aber ich habe Angst, dass sich das Bandsystem ändert.

Das Alpine Loop gefällt mir optisch, vor allem in dem neuen Blauton, sehr gut, doch ich konnte es schon eine Weile tragen und im Alltag finde ich das Trail Loop viel bequemer und mein Fokus liegt auf einem Band „für alle Zwecke“. Immerhin wäre es denkbar, dass sich das Bandsystem mit der Apple Watch (Ultra) ab 2024 ändert.

Würde ich mir jetzt eine Apple Watch Ultra (2) kaufen, dann würde ich das mit dem Trail Loop machen, man kann ja zwischen einem der drei Bänder wählen. Es gibt übrigens zwei Größen, mit passen beide, die kleine Version ist aber grenzwertig.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

