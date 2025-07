Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Astro Bot Soundtrack

Sony veröffentlichte vor ein paar Wochen mit Astro Bot ein neues Exklusivspiel für die PS5 und eines meiner Highlights für 2024, vielleicht sogar mein Spiel des Jahres, da will ich noch etwas warten. Ein Grund, warum mir das Spiel so gut (wie auch schon die Demo) gefallen hat, war der Soundtrack von Kenneth C M Young.

Ich konnte die Deluxe-Version spielen, welche den Soundtrack auf der PS5 als App beinhaltete, aber das ist keine gute Lösung im Alltag. Daher freut es mich, dass man die Musik von Astro Bot jetzt bei Spotify und Co. streamen kann. Natürlich sind nicht alle 87 Songs ein Highlight, da ist auch sehr viel Hintergrundmusik mit dabei.

Falls euch die Musik im Spiel aber auch so gefallen hat und ihr vielleicht den ein oder anderen Track sucht, dann schaut jetzt bei eurem Streamingdienst vorbei. Das würde ich übrigens auch Retro-Fans empfehlen, die Astro Bot nicht gespielt haben.

The digital soundtrack for Astro Bot is out today, folks – happy listening! 🤖https://t.co/OCXSUBpgTl — 𝕂𝕖𝕟𝕟𝕪 𝕐𝕠𝕦𝕟𝕘 ▂ ▆ ▅ ♥ (@kcmyoung) October 4, 2024

