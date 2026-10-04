Mein Tipp der Woche: House of the Dragon

Nach dem Finale von Game of Thrones hatte ich das Universum eigentlich mal abgehakt, wie HBO auch, die sich mit den ersten Spin-offs viel Zeit ließen. Doch als man mit House of the Dragons (wie der Name schon sagt) das erste Spin-off den Fokus auf Drachen und die Targaryen-Ära legte, gab ich diesem doch eine Chance.

House of the Dragon ist für mich jetzt nicht das, was Game of Thrones selbst zu seiner Hochphase war, aber ich bin bei jeder Staffel überrascht, wie gut mich die Serie dann doch unterhält. Und auch Staffel 3 hat mir grundsätzlich gut gefallen. In der Mitte war es etwas langatmig, aber am Anfang und Ende doch wirklich gut.

Für mich ist House of the Dragon kein Meisterwerk der Serienkunst, aber eine gute und simple Unterhaltung, die ich vor allem dann empfehle, wenn man das Setting mag. Ich war schon fast raus nach Staffel 2, weil das doch komplex bei den Namen ist (eine gute Zusammenfassung ist empfohlen), aber Staffel 3 war unterhaltsam.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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