Mein Tipp der Woche: Cyberpunk Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners ist eine animierte Serie, die exklusiv bei Netflix zu sehen ist und auf dem Spiel Cyberpunk 2077 basiert. Es gibt bisher eine Staffel mit 10 Episoden und eine zweite Staffel wurde bestätigt und dürfte 2026 erscheinen.

Die Serie ist seit einer Ewigkeit auf meiner Watchlist, sie erschien im September 2022, also vor ziemlich genau drei Jahren, aber es fehlte mir die Zeit. Vor ein paar Tagen baute ich meinen neuen OLED TV auf, dazu bald mehr, und ich habe diese Gelegenheit genutzt, um ein paar passende Inhalte für OLED herauszusuchen.

Dabei ist mir Edgerunners ins Auge gestochen, animierte Serien kommen bei OLED oft noch besser herüber, und sie hat meinen Geschmack getroffen. Bei IMDb gibt es 8,3 Punkte und ich würde der Serie ebenfalls eine solide 8 (von 10) geben.

Worum geht es? Die Serie spielt, wie das Spiel selbst, in Night City und man erlebt die Geschichte von David Martinez. Viel mehr will ich zur Story nicht sagen, aber es gibt eine Frage, die ich mir gestellt habe: Muss man Cyberpunk 2077 kennen?

Nicht zwingend, aber ich würde es empfehlen. Die Serie erklärt viel weniger als das Spiel und liefert einige Anspielungen. Sie funktioniert auch ohne das Spiel, keine Frage, aber mit Hintergrundwissen ist sie meiner Meinung nach deutlich besser.

Und hier der erste Teaser für die zweite Staffel der Serie:

