Mein Tipp der Woche: Der Staatsfeind Nr. 1 (Film)

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Der Staatsfeind Nr. 1

Meine Retro-Welle geht weiter, sorry, es kommen auch wieder aktuellere Inhalte bei dieser Reihe. Aber aktuell haben wir zu viel Spaß mit Klassikern und nicht alle sind gut gealtert, der 1998 veröffentlichte Film „Der Staatsfeind Nr.1“ allerdings schon.

Es geht um die Vision eines Überwachungsstaates, die in der heutigen Zeit aber nicht mehr so sehr „schockt“, wie damals im Kino. Will Smith gerät durch Zufall ins Visier der NSA, mehr will ich dazu nicht sagen, denn das wären durchaus Spoiler.

Ein unterhaltsamer Action-Thriller, wie man ihn eben aus den 90ern kennt (und wie ich sie damals geliebt habe). Wir haben den Film im Abo von Disney+ geschaut, was sich derzeit richtig lohnt bei uns, da sind viele alte Filme zu finden. Wenn ich es richtig sehe, gibt es „Der Staatsfeind Nr.1“ auch nur dort (also jedenfalls inklusive).

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.