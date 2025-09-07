Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy

Kommentar

Bei Basic Apple Guy sind die herbstlichen Farbverlauf-Wallpaper schon fast sowas wie eine Tradition geworden und vor zwei Jahren waren sie sogar mal mein Tipp der Woche. Letztes Jahr habe ich mir auch einige gespeichert und auch in diesem Jahr geht es weiter. Die neue Gradients-Reihe für September ist bereits angelaufen.

Der erste Wallpaper ist auf dem Beitragsbild zu sehen und kann kostenlos für viele Displaygrößen (Fokus liegt auf Apple-Geräten, geht aber mit allen) direkt bei Basic Apple Guy heruntergeladen werden. Ich mag Farbverläufe und dezente Wallpaper und das erste Bild sieht auch ganz gut mit der dunklen Optik von iOS 26 aus.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.


