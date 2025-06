Mein Tipp der Woche: Nomad Rocky Point Band für die Apple Watch Ultra

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Nomad Rocky Point Band

Ich nutze seit bald drei Jahren die Apple Watch Ultra, habe in dieser Zeit aber eine Sache „vermisst“, nämlich ein gutes Sportband. Das Band von Apple selbst ist mir zu dünn und schmal, es sieht an der Apple Watch Ultra ehrlich gesagt verloren aus.

Es gab in den letzten Jahren einige Alternativen, auch von Nomad, aber auch deren Sport Band sagte mir nicht ganz zu. Angenehme Dicke, aber zu schmal. Die Uhr wirkt mit den beiden Bändern zu „extrem“, daher nutze ich meistens Apple-Bänder.

Doch auch hier gibt es für mich nur zwei gute Optionen, einmal das Trail Loop, was für mich das bequemste Band ist und ich meistens im Alltag nutze, und dann noch das Alpine Loop, welches mir optisch zusagt. Das Ocean Band ist auch zu schmal.

Mit dem Sommer und der Freibad- bzw. Badesee-Saison wollte ich mich aber noch einmal auf die Suche begeben, denn meine beiden Bänder sind aus Stoff und im Wasser nicht optimal. Und da bin ich bei der Suche wieder auf Nomad gestoßen.

Das noch recht neue Rocky Point Band muss zwar nicht mit der Apple Watch Ultra genutzt werden, sieht aber an einer normalen Apple Watch komplett übertrieben aus. Für die Ultra passt es aber sehr gut und ist angenehm dick und auch breit.

Ich habe die limitierte Version in „Icy Blue Glow“ hier (die im Dunkeln leuchtet, was mir nicht wichtig ist), da ich aktuell die Kombination aus Schwarz und Hell mag. Und es gibt das neue Band natürlich für die schwarz und silberne Apple Watch Ultra.

Nutze ich nicht jeden Tag, aber ab und zu habe ich es derzeit auch im Sport an, wenn man bei diesem Wetter stark schwitzt, und vor allem im Wasser ist es meine erste Option geworden. Es ist aber mit 79 Euro kein besonders günstiges Band.

Doch wer eine Apple Watch Ultra besitzt, der kennt das, da Apple absurde 100 Euro für die eigenen Bänder haben möchte, da zahlt man also auch den doppelten Preis für ein oft identisches Band (das Ocean Band ist auch nur ein dickes Sportband).

Ich bin bisher jedenfalls sehr zufrieden mit dem Rocky Point Sport Band von Nomad, es ist für mich das Sportband, welches ich bei der Apple Watch Ultra von Apple selbst erwartet hätte. Das wird jetzt im Sommer häufig zum Einsatz kommen.

