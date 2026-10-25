Mein Tipp der Woche: Final Fantasy Resonance

Der heutige Tipp ist etwas, was ich eigentlich nicht so gerne mache, denn bisher habe ich nur wenige Stunden in Final Fantasy Resonance geschaut und maximal an der Oberfläche des Spiels gekratzt. Aber diese Zeit hat mir viel Spaß gemacht.

Doch in weniger als einem Monat erscheint GTA 6 und davor noch das Remake von Zelda: Ocarina of Time, die stehen ganz oben auf der Liste, und ich habe viel zu viel auf dem Zettel vorher, daher habe ich mir tatsächlich auch einen „Plan“ gemacht.

Doch Final Fantasy Resonance bleibt auf der PlayStation installiert und wird definitiv noch im Winter durchgezockt, ich mag ja diesen 2.5HD-Stil sehr. Gameplay, Optik, Sound, bisher überzeugt alles, nur zur Story kann ich eben leider nicht viel sagen.

Mein Eindruck ist aber, dass Final Fantasy Resonance aktuell etwas untergeht und nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hätte. Wenn die Story allerdings überzeugt, dann könnte das 2027 nochmal in einer Ausgabe als Tipp auftauchen.

Fans von Final Fantasy und dem alten Retro-Stil dieser Ära sollten sich Final Fantasy Resonance aber unbedingt schon jetzt näher anschauen und es gibt viele, die Spiele wie Zelda oder GTA nicht interessieren. Mehr Details zum Spiel gibt es hier.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗