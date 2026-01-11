Mein Tipp der Woche: Withings BeamO

Withings präsentierte letztes Jahr mit BeamO ein neues 4-in-1-Gerät, welches vier Bereiche abdecken soll. Es misst die Körpertempertur, es gibt ein 1-Kanal-EKG, es gibt einen SpO2-Sensor und noch eine Atemwegsverfolgung. Das alles steckt in einem Gerät, welches so hoch und dick, aber nur halb so breit wie ein iPhone ist.

Haptisch fühlt sich das BeamO solide an, es ist angenehm leicht, aber es ist viel Plastik verbaut worden. In der Mitte gibt es ein ausreichend großes Display und das Betriebssystem ist sehr leicht (über ein Steuerkreuz darunter) zu navigieren. Der (das?) BeamO wird über USB C geladen, der Port dafür ist an der Seite zu finden.

Mit 250 Euro ist es ein sehr teurer Spaß, wobei der Preis bereits in Richtung 200 Euro tendiert. Withings fokussiert sich auf Familien und will hier keine Mediziner oder Rettungskräfte ansprechen, beim Marketing fühle ich mich jedenfalls direkt angesprochen. Ich habe eine Familie und ich achte sehr auf unsere Gesundheit.

Bisher funktioniert das Gadget so, wie es vor ziemlich genau zwei Jahren auf der CES 2024 beworben wurde. Diese Empfehlung bringt jedoch einen Haken mit, denn der hohe Preis alleine ist noch nicht das Ende. Withings+ bringt Dinge wie den Cardio Check-Up mit, bei dem sich ein Experte eure Messwerte genau anschaut.

Das ist grundsätzlich eine tolle Idee, aber man sollte wissen, dass man mittlerweile rund 100 Euro im Jahr bei Withings zahlen muss, wenn man alles mitnehmen will. Dann gibt es aber auch eine KI und proaktive Trends, wer also mehr Geräte der Marke nutzt, für den kann sowas sinnvoll sein, um Probleme frühzeitig zu sehen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

