Mein Tipp der Woche: Klaus (Weihnachtsfilm)

Diese Woche gibt es, passend zum ersten Advent, einen Tipp für einen guten Weihnachtsfilm, der allerdings exklusiv bei Netflix verfügbar ist. Die Rede ist von Klaus, der übrigens schon Ende 2019 erschien und ein paar Jahre älter ist.

Für mich einer der besten Weihnachtsfilme, und allgemein ein hervorragender Film, der 2020 auch als bester animierter Film bei den Oscars nominiert war, allerdings keine Chance gegen Toy Story 4 hatte (ich finde Klaus besser als Toy Story 4).

Zur Story möchte ich hier nichts sagen, nur so viel, sie ist später wesentlich tiefer, als man das von einem Weihnachtsfilm und dem Trailer erwarten würde. Schöner Film, wirklich toller Soundtrack, gut erzählt, toll animiert, eine klare Empfehlung.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

