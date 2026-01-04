Mein Tipp der Woche: Nomad Stratos Band

Nomad überraschte mich Ende letzten Jahres mit dem Stratos Band, denn ich habe mich erst im Herbst dazu entschieden, dass ich mir mit dem Milanaiseband von Apple eine hochwertigere Version für die Apple Watch Ultra in Schwarz zulege.

Zum Start fand ich es unverschämt teuer, denn Apple will 100 Prozent Aufpreis für ein Band, welches es auch für die normale Apple Watch gibt. Und ja, Titan ist ein bisschen teurer, mag sein, aber mit Sicherheit sind das keine 100 Prozent. Wie dem auch sei, ich habe es jetzt für 100 Euro bekommen und damit kann ich noch leben.

Die Entscheidung für ein neues Band kam nach dem mageren Upgrade der Ultra 3, ich wollte noch warten, was Apple da plant, habe mich aber dazu entschieden, dass die Ultra 2 ein weiteres Jahr bleibt. Dazu dann aber in ein paar Wochen noch mehr.

Nomad hat hier ein durchaus interessantes Konzept geschaffen, denn das Band ist auf der einen Seite hochwertig und sieht „edel“ aus, auf der anderen Seite ist es aber auch sehr bequem und flexibel für ein Gliederarmband, die sonst starr sind.

Das Stratos Band ist also ein schönes Band für gute Anlässe und ein Daily Driver.

Man merkt, dass es speziell für die Apple Watch Ultra entwickelt wurde, an einer normalen Apple Watch sieht es übertrieben aus, kann aber auch dort angelegt werden (würde ich echt nicht empfehlen). An einer Ultra sieht es gut aus und ist angenehm dick und breit, bisher gefällt mir das Stratos Band sehr gut im Alltag.

Gibt es einen Haken? Jain. Der Preis ist mit 179 Euro kein Schnäppchen. Es ist aber bei der Qualität fast auf dem Level des Gliederarmbandes von Apple und das kostet 350 Euro (und das sieht an der Ultra nicht gut aus). Es ist zwar kein Schnäppchen, das ist Nomad nie, aber ich finde den Preis ehrlich gesagt auch nicht übertrieben.

Eine schöne Option für die Apple Watch Ultra, die es von Apple selbst nicht gibt, und wenn, dann würde sie (wenn man wie beim Milanaiseband vorgeht), nicht bei unter 500 Euro starten. Das Milanaiseband bleibt mein Favorit, da ich diese Optik grundsätzlich bevorzuge, aber das Band von Nomad ist eine sehr gute Alternative.

Das Stratos Band gibt es in Schwarz und Natural, passend für die beiden Farben der Apple Watch Ultra, und einmal komplett Schwarz und mit Akzenten, wahlweise in Orange oder Volt. Da mich die Elemente in Orange bei der Apple Watch aber bis heute stören, habe ich mich für die dezente Version von Nomad entschieden.

Weitere Details gibt es direkt bei Nomad und das Stratos Band kann bei Amazon in Deutschland erworben werden. Weitere Händler sind mir bisher nicht bekannt.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

