Mein Tipp der Woche: A Knight of the Seven Kingdoms

Nach dem miserablen Finale von Game of Thrones (meine Meinung) hat man sich bei HBO etwas Zeit gelassen, bevor man die Marke weiter ausschlachtet und mehr Serien bringt. House of the Dragon war vor einer Weile der Anfang und A Knight of the Seven Kingdoms ist das zweite Spin-off, erneut gibt es hier ein Prequel.

Ich habe es in einem älteren Tipp schon erwähnt, ich teste gerade HBO Max, und natürlich habe ich mir die neue Serie direkt angeschaut. A Knight of the Seven Kingdoms ist exklusiv bei HBO Max verfügbar und nicht bei Sky oder WOW, dort gibt es keine neuen Inhalte mehr, nur noch die alten (wie House of the Dragon).

A Knight of the Seven Kingdoms erzählt die Geschichte von Dunk und Egg, ihr könnt auch „Tales of Dunk and Egg“ lesen, das ist also keine erfundene Geschichte, man hält sich an die Vorlage von George R.R. Martin. Sechs Folgen gibt es, die alle nicht ganz so lang, die qualitativ aber wie immer hochwertig produziert sind.

Ich habe etwas gebraucht, um in die Serie zu kommen, die ersten beiden Folgen fand ich nicht so gut. Doch es wird besser, viel besser sogar. Die Serie macht das, wofür ich Game of Thrones immer geschätzt habe, und das waren nur bedingt die Drachen und große Schlachten, es waren die Charaktere und deren Geschichte.

Eine Serie, die man übrigens auch sehr gut ohne Game of Thrones oder House of the Dragon genießen kann, auch wenn es nicht schadet, wenn man sich etwas mit Westeros auskennt. Es gibt noch zwei weitere Kurzgeschichten, vermutlich wird es also drei Staffeln geben, Staffel 2 ist bereits bestätigt, und ich freue mich schon.

Das ist jetzt für mich keine 9 oder 10, wie einige Folgen in den letzten Wochen von Fans bewertet wurden (und damit einen sehr absurden Rating-Krieg mit Fans von Breaking Bad ausgelöst haben, beide strafen jetzt die jeweils besten Folgen der anderen Serie ab), aber es ist für mich eine solide 7 bis 8, kann man gut schauen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.