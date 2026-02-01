Mein Tipp der Woche: Star Wars: The Bad Batch

Diese Woche gibt es schon wieder eine Serie als Tipp von meiner Stelle, denn ich habe vor ein paar Wochen mit Star Wars: The Bad Batch angefangen, einer Serie, die aus drei Staffeln besteht und von 2021 bis 2024 lief und abgeschlossen ist.

Es handelt sich um eine animierte Serie, die kurz nach den Klonkriegen spielt und bei der ich durchaus etwas Basiswissen bei Star Wars voraussetzen wurde – dann ist sie jedenfalls besser. Mir wurde die Serie von einem Fan der Marke empfohlen, als ich meinte, dass es kaum noch gute und aktuelle Inhalte bei Star Wars gibt.

Da ich sowieso auf der Suche nach einer kurzen Serie mit ca. 30 Minuten Laufzeit war, die man alleine in Pausen oder auch mal auf dem Indoorbike schauen kann, habe ich Bad Batch angefangen und kann die Serie mittlerweile auch empfehlen.

Der Fan meinte übrigens, dass Star Wars: The Clone Wars (was vorher spielt) noch besser sei, aber sieben Staffeln waren mir dann doch zu viel. Vielleicht hole ich das irgendwann nach. Bad Batch erzählt die Geschichte einer Truppe von Klonkriegern nach dem Krieg und ist exklusiv bei Disney+ im Abo als Stream verfügbar.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

