Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Sony LinkBuds Fit

Seit ein paar Tagen begleiten mich die gerade erst vorgestellten LinkBuds Fit von Sony im Alltag und die Suche nach einem neuen Modell dieser Art hat begonnen, denn ich bin zwar noch mit dem Jabra Elite 7 Active zufrieden und nutze diesen im Sport, aber Jabra hört mit Kopfhörern auf und ich benötige daher eine Alternative.

Ich benötige dabei nicht die allerbeste Technik, technisch habe ich bessere Modelle hier (mit Bezug auf Jabra), aber ich benötige ein gutes Gesamtpaket und vor allem einen guten und leichten Tragekomfort im Sport. Guter Sound und gutes ANC, das muss auch gegeben sein, aber da können die LinkBuds Fit von Sony überzeugen.

Es ist ein besonders kompakter und wirklich leichter Kopfhörer, in dem aber quasi die Technik des Flaggschiffs (Sony WF-1000XM5) steckt. DSEE, Head Tracking, Hi-Res Audio via LDAC, ein Dynamic Driver X, der V2-Prozessor, da ist alles drin, was Sony zu bieten hat, bevor dann vermutlich 2025 der Sony WF-1000XM6 kommt.

Ein Ohrteil wiegt hier aber weniger als 5 Gramm und sitzt bei mir wirklich bequem im Ohr, ein kleiner Flügel sorgt für zusätzlichen Halt. Eine IPX4-Zertifizierung gibt es auch, was im Sport wichtig ist, die Musik wird pausiert und ANC geht aus, wenn man spricht, und es gibt eine App mit vielen Extras wie auch einem Equalizer.

Man kann wirklich sagen, dass es ein kompakter und leichter Sony WF-1000XM5 ist, nur mit Silikonaufsätzen (es sind vier Größen dabei) und nicht mit so einer Art Schaustoff, wie man das von Oropax kennt (diese nutzt der Sony WF-1000XM5). Dadurch wird die Umgebung etwas weniger stark isoliert, aber es reicht auch aus.

Die Akkulaufzeit liegt bei etwa 5 Stunden, mit Case sind es etwa 20 Stunden, das ist jetzt kein Rekord, aber dafür bekommt man eben einen leichten Kopfhörer. Wir sprechen bei den Sony LinkBuds Fit über 199,99 Euro und Marktstart ist nächste Woche, ihr könnt das Modell aber schon jetzt direkt bei Amazon vorbestellen.

Eine echte Schwäche habe ich in den ersten Tagen nicht gefunden, der Sitz im Ohr ist gut, das Modell ist wirklich leicht und bequem, der Sound ist top, das ANC reicht aus (es geht noch besser), der Funktionsumfang ist gut, nur das Case könnte ein bisschen dünner sein und 200 Euro sind für einen Kopfhörer kein Schnäppchen.

Doch ich bin bisher wirklich sehr angetan von den Sony LinkBuds Fit und werde mich näher damit beschäftigen, vor dem Marktstart gibt es eine erste Empfehlung von meiner Seite. Ich habe in den nächsten Wochen noch ein paar Modelle im Test, dazu bald mehr, aber das könnte durchaus meine Alternative für Jabra werden.

