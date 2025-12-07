Mein Tipp der Woche: Gemini statt ChatGPT

Ich teste mehrere KI-Chatbot im Alltag und weiß auch, dass man sich auf keinen Fall darauf verlassen darf und aktuell auch nicht sollte. Aber sie sind oft eine gute Ergänzung in meinem Alltag und natürlich installierte ich mir vor ziemlich genau drei Jahren auch ChatGPT, als der Hype um die App im Dezember 2022 startete.

Seit dem war ChatGPT meine erste Anlaufstelle, andere Chatbots habe ich eher nebenbei getestet. Ich habe mir sogar ChatGPT auf meine Actiontaste beim iPhone gelegt. Doch in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass Gemini von Google nicht nur sehr schnell aufgeholt, sondern bei den Fakten häufiger richtig lag.

Als wir dann vor ein paar Tagen überlegten, ob wir Stranger Things nochmal ganz von Anfang an schauen und ich kurz wissen wollte, wie viele Stunden das wären (als Familienvater muss man die Zeit genau einplanen), habe ich beide Chatbots gefragt. Die Antwort von ChatGPT war dann aber wirklich absurd (14 Stunden).

Ich habe zwar ein weiteres Mal, wenn auch etwas anders, gefragt und eine gute Antwort bekommen, aber sowas passierte mir schon häufiger. Und wenn es nicht so offensichtlich wie hier ist, ist es eben schwer zu erkennen. Mir reichte das aber, um mal den Wechsel zu starten, seit dem ist Gemini auf meiner Actiontaste aktiv.

Ein weiterer Grund für den Wechsel war auch die Meldung, dass das KI-Modell von Google die Basis für Siri 2.0 sein wird und ich nutze aktuell Apple. ChatGPT bleibt auf dem iPhone, so ist es nicht, aber ich finde es aktuell doch interessant, dass man die Chatbots immer mal wieder wechselt und Gemini gefällt mir derzeit besser.

Allerdings nicht optisch, aber das wird sich ja bald ändern.

