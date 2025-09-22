Mobilität

Mercedes ändert die Strategie: „Es wird ein Einstiegsmodell geben"

Mercedes rückt von der Luxus-Strategie ab und scheint erkannt zu haben, dass das für die Marke nicht funktioniert. Man ist eine Premiummarke und das kam viele Jahre gut an. Mercedes positioniert sich also auch wieder etwas weiter „unten“.

Mercedes bestätigt neues Einstiegsmodell

Eigentlich sollte der elektrische CLA der Einstieg bei Mercedes sein, aber dabei bleibt es nicht, wie Vertriebschef Mathias Geisen in der Automobilwoche bestätigte: „Es wird langfristig ein Einstiegsmodell in die Welt von Mercedes-Benz geben“.

Die aktuelle A-Klasse sei „ein hoch relevantes Fahrzeug und erfreut sich großer Nachfrage“ und daher bleibt diese zunächst länger als geplant. In der Roadmap bis 2027 ist zwar kein Nachfolger vorgesehen, aber sowas in der Art wird kommen.

Mercedes könnte neuen SUV planen

Details zu diesem „Einstiegsmodell“ möchte Mercedes noch nicht nennen, aber laut Quelle gab es nicht nur von Kunden viel Druck, auch die Händler hatten große Bedenken. Möglich wäre jedoch keine elektrische A-Klasse, sondern ein SUV.

Und während Ola Källenius nur noch die Gewinnmarge vor Augen hatte, so hat man jetzt erkannt, dass es mehr benötigt, denn auch zukünftige Kunden bindet man „mit der A-Klasse schon früh an (die) Marke“. Sowas bleibt also wichtig für Mercedes.

