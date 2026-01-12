Mercedes-Benz: China bremst den Gesamtabsatz

Die Mercedes-Benz Group verkaufte im Jahr 2025 insgesamt 2.160.000 Pkw und Vans, trotz Rückgängen im China-Markt.

Der weltweite Pkw-Absatz des Unternehmens erreichte 1.800.800 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 9 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Besonders in China fiel der Absatz deutlich auf 551.900 Einheiten (-19 %), sodass die starke Nachfrage in anderen Regionen den Rückgang nicht kompensieren konnte.

Das vierte Quartal war mit 558.400 verkauften Pkw und Vans das absatzstärkste des Jahres, angetrieben durch gesteigerte Verkäufe in den USA, Deutschland, Südamerika und den Golfstaaten.

Starke Nachfrage nach elektrischen Modellen und Premiumfahrzeugen

Mercedes-Benz meldete einen deutlichen Anstieg der Kundenauslieferungen bei Mercedes-AMG (+7 %) sowie den besten Absatzerfolg aller Zeiten für die G-Klasse. Die Verkäufe von batterieelektrischen Pkw stiegen im vierten Quartal um 18 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge (xEV) in Europa erreichte 40 Prozent. Neue Modelle wie der elektrische CLA, der GLC und der CLA Shooting Brake verzeichneten hohe Auftragsbestände, die teilweise bis weit in die zweite Hälfte des Jahres 2026 reichen, so das Unternehmen.

Wichtige Zahlen im Überblick

Mercedes-Benz Cars: 1.800.800 Einheiten, davon 168.800 elektrifizierte Fahrzeuge (xEV)

Mercedes-Benz Vans: 359.100 Einheiten, darunter 28.500 eVans (+46 %)

Top-End-Fahrzeuge (AMG, Maybach, G-Klasse): 268.000 Einheiten (15 % Anteil)

Regionale Entwicklung: Europa 634.600, Asien 747.000, USA 320.600, Rest der Welt 98.700

China: 551.900 Pkw (-19 %)

Mercedes-Benz setzt 2026 seine umfassende Produkt- und Technologieoffensive fort, inklusive Updates für S-Klasse, GLE und GLS, Markteinführungen elektrischer Modelle wie dem VLE und der Premiere des ersten AMG-Performancefahrzeugs auf Elektroarchitektur.

Ich denke, die Zahlen zeigen, dass das Unternehmen trotz regionaler Rückgänge, insbesondere in China, durch die starke Nachfrage nach Premium- und Elektrofahrzeugen überraschend stabil bleibt und seine Strategie konsequent umsetzt.