Mobilität

Mercedes-Benz und NVIDIA haben Großes beim autonomen Fahren vor

René Hesse
Von

Der Autohersteller Mercedes-Benz und NVIDIA bauen ihre Partnerschaft aus, um gemeinsam die nächste Generation automatisierter Fahrsysteme zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stehen neue KI-Technologien, die Fahrzeuge künftig auch durch komplexe Verkehrssituationen führen sollen. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl erweiterte Assistenzfunktionen für den Stadtverkehr als auch die Entwicklung vollständig automatisierter Fahrzeuge.

Mercedes-Benz kombiniert MB.OS mit NVIDIA-Technologie

Die technische Grundlage bildet das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), das mit der Rechen- und Sensorarchitektur NVIDIA Hyperion zusammenarbeitet. Hinzu kommen KI-basierte Fahrsoftware und zusätzliche Sicherheitssysteme.

Die wichtigsten Bestandteile der Zusammenarbeit:

  • MB.OS: Fahrzeugbetriebssystem für neue Fahrfunktionen und Softwareupdates über das Internet.
  • NVIDIA Hyperion: Rechen- und Sensorarchitektur zur Verarbeitung der Fahrzeugumgebung.
  • NVIDIA Alpamayo: KI-basierte Fahrsoftware für komplexe Verkehrssituationen, urbane Navigation und automatisiertes Parken.
  • NVIDIA Halos: Zusätzliche Sicherheitsarchitektur mit einem zweiten, unabhängigen Sicherheitssystem.

Besonders interessant ist die geplante Weiterentwicklung in Richtung SAE-Level 4. Fahrzeuge dieser Automatisierungsstufe können innerhalb festgelegter Einsatzbedingungen sämtliche Fahraufgaben übernehmen, ohne dass ein Fahrer eingreifen muss. Mercedes-Benz und NVIDIA nennen ausdrücklich auch sogenannte Robolimousinen als mögliches Anwendungsgebiet.

Konkrete Einführungstermine, Fahrzeugmodelle oder Preise nennt Mercedes-Benz bislang nicht. Die Ankündigung beschreibt damit vor allem die langfristige technische Ausrichtung und noch keine unmittelbar bevorstehende Markteinführung.

NVIDIA-Technologie auch in der Fahrzeugproduktion

Die Partnerschaft reicht über das automatisierte Fahren hinaus. Mercedes-Benz nutzt NVIDIA-Technologien bereits für Simulationen in der Fahrzeugentwicklung und innerhalb seines digitalen Produktionsökosystems MO360. Dort sollen KI-Anwendungen unter anderem die Planung und Effizienz der weltweiten Fertigung verbessern.

Für Autofahrer dürfte vor allem interessant werden, wie schnell die gemeinsam entwickelten Funktionen tatsächlich in Serienfahrzeugen ankommen. Die technische Grundlage wird ausgebaut, doch zwischen leistungsfähiger KI und zuverlässig automatisiertem Fahren im öffentlichen Straßenverkehr liegt weiterhin ein erheblicher Entwicklungsaufwand.

Mobilität · 16. Oktober 2026

Der Tesla Roadster ist „der letzte seiner Art“

Tesla stellt sich auf eine autonome Zukunft ein und klassische Autos haben darin keinen Platz mehr. Aber man hat noch… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
CD Projekt Red: Neue Marke nach Witcher und Cyberpunk nimmt Form an
16.10.26 · Gaming
Mehr als werbefrei: mobiFlip+ bekommt viele neue Funktionen
16.10.26 · Internes
Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
16.10.26 · Mobilität
Amazon hat über 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert
16.10.26 · Handel
Tschüss 911er: Porsche zeigt neues Flaggschiff
16.10.26 · Mobilität
Lieferando und REWE starten Sofort-Lieferung in Hamburg
16.10.26 · Handel
iPhone Duo: Apple startet heute den Vorverkauf
16.10.26 · Smartphones
Der Tesla Roadster ist „der letzte seiner Art“
16.10.26 · Mobilität
AEG Roomovi: Angriff auf die Midea PortaSplit
16.10.26 · Smart Home
Tesla Event: So verfolgt ihr die Ankündigung live
15.10.26 · Events
Du bist hier: Mercedes · NVIDIA
mobiFlip / Mobilität / Mercedes-Benz und NVIDIA haben Großes beim autonomen Fahren vor