Mercedes-Benz VLE: Weltpremiere der neuen „Grand Limousine“ live im Stream

Das Unternehmen Mercedes-Benz präsentiert am 10. März 2026 mit dem VLE ein neues elektrisches Fahrzeugsegment.

Der neue Mercedes-Benz VLE feiert am 10. März 2026 um 19:00 Uhr MEZ seine Weltpremiere in Stuttgart. Das Fahrzeugevent kann per Online-Livestream auf der offiziellen Mercedes-Benz-Website verfolgt werden. Laut Unternehmensangaben handelt es sich beim VLE um das erste Modell auf einer neuen modularen, flexiblen und skalierbaren Van Architektur.

Mercedes-Benz bezeichnet den VLE als „Grand Limousine“ und beansprucht damit die Schaffung eines neuen Fahrzeugsegments. Das Modell bietet laut Hersteller bis zu acht Sitze und soll den Fahrkomfort einer Limousine mit der Vielseitigkeit eines MPV verbinden. Als Einsatzbereiche nennt der Hersteller den Familienalltag, Freizeitnutzung sowie den Einsatz als Premium-Shuttle.

Aus meiner Sicht ist die Positionierung des VLE zwischen klassischer Limousine und Großraumfahrzeug ein strategisch interessanter Schritt, dessen tatsächliche Markttauglichkeit sich erst nach der Premiere und mit konkreten technischen Daten beurteilen lassen wird. Die ersten internen Langstreckentests klangen durchaus vielversprechend.

Als jemand, der selbst einen kompakten Mercedes-Van fährt, verfolge ich die Entwicklung des VLE mit Interesse. Im elektrischen Segment dieser Fahrzeugklasse sehe ich bislang deutliche Marktlücken, die der VLE schließen könnte. Die Frage, die mich dabei am meisten beschäftigt, ist die des Preises.