Mobilität

Mercedes bricht ein: Nachfrage im Sinkflug

Autor-Bild
Von
|
Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021 Mercedes Benz C 300e; Meet Mercedes;immendingen 2021

Der negative Trend bei Mercedes hält an, die Marke blickte im letzten Quartal auf 525.300 verkaufte Pkw (als Mercedes-Benz Group). In den Geschäftszahlen gab es daher einen Vergleich mit dem zweiten Quartal, denn da ging es „nur“ um 4 Prozent nach unten. Doch man vergleicht mit dem Vorjahr, da ging es um 12 Prozent runter.

Probleme bereiten weiterhin China und die USA, in Europa gab es sogar ein ganz leichtes Plus (1 Prozent), nur hier in Deutschland ging es ganz leicht nach unten (2 Prozent). Doch es gibt einen Lichtblick im Konzern, denn mit 51.200 Elektroautos konnte man etwas wachsen, der neue CLA macht sich also langsam bemerkbar.

Es bleibt allerdings bei einem Negativtrend bei Elektroautos in diesem Jahr und bei weniger als 140.000 Elektroautos für 2025, damit liegt Mercedes weiterhin hinter Marken wie BMW. Die große Offensive an neuen Modellen startet auch erst 2026, es ist also nicht davon auszugehen, dass das vierte Quartal so viel besser wird.

Doch das ist nur ein Problem der Marke mit dem Stern, denn selbst wenn die elektrischen Modelle bald attraktiver werden, die Probleme sind vielfältig und es liegt nicht am Antrieb und in Europa selbst läuft es auch ganz passabel. Es sind harte Zeiten für Premiummarken aus Deutschland, die Lage bleibt angespannt.

Tesla stellt günstigeres Model Y und Model 3 vor

Tesla hat heute wie erwartet eine günstigere Version des Model Y und Model 3 für den globalen Markt vorgestellt. Beide…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes bricht ein: Nachfrage im Sinkflug
Weitere Neuigkeiten
Google Nest Hub Test4
Google plant neue Home-Speaker mit Display
in Smart Home
Tesla stellt günstigeres Model Y und Model 3 vor
in Mobilität
Sony Wf 1000xm5 Leak Header
Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an
in Audio
Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Fussball
ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026
in News
Volkswagen: Der VW ID Polo soll „die Nummer 1“ werden
in Mobilität
X-Sense reduziert viele Sicherheitsprodukte zu den Prime Deal Days
in News
Nettokom Visual
NettoKOM startet „Unlimited on Demand“-Tarife
in Tarife
Bezahldienst Wero startet ab Herbst für Online-Shopping
in Fintech
Nissan Leaf Nismo: Eine echte Performance-Version wäre möglich
in Mobilität