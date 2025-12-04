Mercedes bringt Dolby Atmos ins Auto – Amazon Music und Audible inklusive

Der Autobauer Mercedes-Benz erweitert mit einem neuen Software-Update das MBUX-System um Dolby-Atmos-Sound, neue Apps und Sprachfunktionen.

Mercedes-Benz hat ein Over-the-Air-Update für das Infotainmentsystem MBUX in über 700.000 Fahrzeugen der dritten Generation gestartet. Laut Unternehmensangaben sollen damit Unterhaltung, Produktivität und Komfort spürbar verbessert werden. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen Dolby-Atmos-Audioformate, das IMAX-Enhanced-Format für Videoinhalte sowie eine erweiterte Sprachsteuerung.

Neue Funktionen in Mercedes-Fahrzeugen mit MBUX 3.3

Mit dem Update erhalten Apps wie Amazon Music (gibt es aktuell 3 Monate kostenfrei), Audible und TIDAL erstmals Unterstützung für räumlichen Klang. Ergänzend werden ausgewählte Videoformate von RIDEVU by Sony Pictures im IMAX-Enhanced-Standard mit DTS:X-Audio wiedergegeben.

Ein neues Gamepack bringt Retro-Minigames ins Fahrzeug, die laut Mercedes für Unterhaltung während Standzeiten gedacht sind.

Für den Arbeitsalltag bietet die neue MBUX Calendar App integrierte Funktionen wie einen einheitlichen Login, Zugriff auf Produktivitäts-Apps und die Möglichkeit, Termine mit Microsoft Teams zu verknüpfen. Die Navigation berechnet automatisch Routen zu Meeting-Orten, während der Sprachassistent Briefings und Tagesübersichten bereitstellt.

Auch der MBUX-Sprachassistent erhält erweiterte Steuerungsoptionen für Fahrzeugeinstellungen. Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen hängt laut Hersteller vom jeweiligen Modell und Markt ab.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.