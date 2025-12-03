Apple CarPlay Ultra: 2026 kommt endlich ein „günstiges“ Auto

Das neue CarPlay, welches vor ein paar Monaten als CarPlay Ultra startete, ist nicht wirklich weit verbreitet. Was daran liegt, dass man es derzeit nur bei Aston Martin bekommt. Weitere Marken? Es wurden einige genannt, aber bisher ist bei keiner bekannt, wie und wann es losgeht. Selbst Porsche schweigt bisher zum Thema.

Bei der Ankündigung von Apple CarPlay Ultra wurden jedoch auch drei neue Marken genannt: Hyundai, Kia und Genesis (am Ende ein Konzern). Und wie man hört, soll der kommende Hyundai Ioniq 3, der im Sommer erstmals als Konzept gezeigt wurde und 2026 kommt, direkt mit Apple CarPlay Ultra ausgestattet sein.

Basis der neuen Elektroautos von Hyundai wird Pleos. als OS sein, sprich Android Automotive, aber auch Apple CarPlay Ultra ist wohl direkt dabei. Falls das stimmt, dann wäre das für mich ehrlich gesagt eine ziemlich perfekte Kombination. Warten wir aber mal ab, ob das stimmt und ob CarPlay Ultra eventuell auch etwas kostet.