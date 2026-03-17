Mercedes C-Klasse wird elektrisch: Das „wichtigste Modell“ der Marke

Mercedes wird uns nächsten Monat die elektrische C-Klasse zeigen und damit seinen Bestseller erstmals als Elektroauto auf den Markt bringen. Dieses Modell ordnet sich über dem aktuellen CLA ein und wird auch eine andere Basis nutzen.

Statt der MMA-Plattform kommt die neue MB.EA-Plattform zum Einsatz, wobei diese technisch kein so großer Sprung ist, denn bei beiden Versionen gibt es zum Beispiel die 800 Volt-Technik. MB.EA orientiert sich jedoch etwas weiter „oben“.

Laut ersten Testfahrten, die die Tage stattfanden und deren Eindrücke heute online gehen durften (kein Zufall, BMW zeigt morgen den neuen i3), fährt sich die neue C-Klasse wie eine echte C-Klasse, nur eben elektrisch. Das erste Feedback ist gut.

Doch das Problem der neuen C-Klasse könnte der Preis sein, denn sie wird wohl spürbar teurer und die Luxus-Strategie von Mercedes geht bisher nicht auf. Die C-Klasse selbst bleibt übrigens als Verbrenner, beide werden parallel angeboten.