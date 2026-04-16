Mercedes: Elektrischen C-Klasse ist ein „Rückzugsort der Extraklasse“

Mercedes plant erstmals eine elektrische C-Klasse und bevor wir das Auto selbst sehen, hat man uns heute bereits den neuen Innenraum präsentiert. Das Motto lautet hier „Welcome Home“ und es soll ein „Rückzugsort der Extraklasse“ werden.

Der Mercedes-Benz C-Klasse mit EQ-Technik wird am 20. April 2026 um 12:30 Uhr gezeigt und es gibt, wie erwartet, einen MBUX Hyperscreen mit viel Display. Es ist immerhin ein Display und nicht, wie beim EQE und EQS, in drei Displays aufgeteilt.

Design ist subjektiv, man kann darüber diskutieren, aber es gibt kein schlecht oder gut. Wobei mir Mercedes nie so richtig zusagte und das ändert sich hier auch nicht, es wirkt nicht einladend, für mich wirkt dieser Aufbau am Ende etwas überladen.

Aber schon deutlich besser, als das Design der letzten EQ-Modelle.

Die elektrische C-Klasse hat laut Mercedes ein sehr großes Panorama-Glasdach, exquisite Materialien, es gibt ein veganes Interieur, neue Highend-Sitze, man bietet zehn hochauflösenden Ambient-Styles an und „ein umfangreiches Wellness-Angebot“. Außerdem gibt es eine komplett neu entwickelte Klimaautomatik.