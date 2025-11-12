Mercedes gibt Ausblick auf neues Elektroauto für 2026

Mercedes trennt sich vom EQ-Branding, jedenfalls direkt im Namen, neue Modelle werden weiterhin ein „EQ“ am Ende haben, wenn es die elektrische Version ist. Und aus dem EQB wird 2026 der Mercedes GLB EQ, den man am 8. Dezember zeigt.

Die neue Generation des GLB wechselt die Plattform, statt MFA heißt es jetzt MMA, diese Plattform kennen wir schon vom elektrischen CLA und GLC. Diese Woche hat Mercedes zwei Dinge als kleine Preview für den GLB gezeigt, wie dieses neue Bild:

Hier sehen wir den Mercedes GLB im Härtetest, das Eis nutzt Mercedes, um das finale Design noch etwas zu verdecken. Doch man erkennt den Umriss des neuen SUVs und wie man aktuell hört, soll die neue Generation etwas sportlicher wirken.

Darüber hinaus hat Mercedes auch den Innenraum gezeigt. Der ist schon final, aber auch keine große Überraschung, das kennt man von den anderen zwei Modellen. Es gibt sehr viel Display, wobei diese Anblick nicht Serie ist und mehr Geld kostet: