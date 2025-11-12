Mobilität

Mercedes gibt Ausblick auf neues Elektroauto für 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Mercedes trennt sich vom EQ-Branding, jedenfalls direkt im Namen, neue Modelle werden weiterhin ein „EQ“ am Ende haben, wenn es die elektrische Version ist. Und aus dem EQB wird 2026 der Mercedes GLB EQ, den man am 8. Dezember zeigt.

Die neue Generation des GLB wechselt die Plattform, statt MFA heißt es jetzt MMA, diese Plattform kennen wir schon vom elektrischen CLA und GLC. Diese Woche hat Mercedes zwei Dinge als kleine Preview für den GLB gezeigt, wie dieses neue Bild:

Hier sehen wir den Mercedes GLB im Härtetest, das Eis nutzt Mercedes, um das finale Design noch etwas zu verdecken. Doch man erkennt den Umriss des neuen SUVs und wie man aktuell hört, soll die neue Generation etwas sportlicher wirken.

Darüber hinaus hat Mercedes auch den Innenraum gezeigt. Der ist schon final, aber auch keine große Überraschung, das kennt man von den anderen zwei Modellen. Es gibt sehr viel Display, wobei diese Anblick nicht Serie ist und mehr Geld kostet:

Autodesk Vred Professional 2022.1

Nissan schickt neues Elektroauto auf Testfahrten

Der neue Nissan Leaf startet bald, doch nächstes Jahr kommt auch ein günstigeres Elektroauto von Nissan, denn seit zwei Jahren…

11. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Ich hoffe, Mercedes stellt irgend wann wieder schöne und hochwertige Cockpits her und nicht nur ein Haufen voll mit Bildschirmen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes gibt Ausblick auf neues Elektroauto für 2026
Weitere Neuigkeiten
Vodafone 5g
Vodafone Black Week 2025 mit umfangreichen Aktionen
in Tarife
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow führt Schufa-Prüfung ein
in Fintech
Freenet Funk Logo
freenet FUNK: 5G startet
in Tarife
Sony Playstation 5 Ps5 Neu 2023 Slim
Das steckt hinter der „günstigen“ PlayStation 5
in Gaming
Pixar zeigt uns erstmals Toys Story 5
in News
Google Maps Logo 2024 Header
Google Maps: Diese große Neuerung ist nur für wenige Nutzer verfügbar
in Dienste
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix wird teurer: Das sind die ersten Euro-Preise
in News
Steam Deck Oled Weiss Header
Valve: Große Ankündigung am heutigen Abend geplant
in Gaming
Sony bestätigt seinen großen PlayStation-Blockbuster für 2026
in Gaming
Half Life Valve Header
Sehen wir Half-Life 3 schon nächste Woche?
in Gaming