Nissan schickt neues Elektroauto auf Testfahrten

Der neue Nissan Leaf startet bald, doch nächstes Jahr kommt auch ein günstigeres Elektroauto von Nissan, denn seit zwei Jahren ist der elektrische Juke bestätigt. Und es geht jetzt so langsam los, denn ab sofort sind erste Erlkönige unterwegs.

Mit dem elektrischen Juke möchte Nissan kein Auto für die breite Masse, was jeder irgendwie mag, so Guillaume Cartier bei Autocar. Es wird Menschen geben, die den E-Juke lieben und andere, die ihn hassen, er wird mit nichts zu vergleichen sein.

Basis für den neuen Nissan Juke Elektro ist ein altes Konzept namens „Hyper Punk“, aber wir haben Anfang des Jahres auch schon einen Umriss der Serienversion von Nissan gesehen, die ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt. Ganz so progressiv wird es bei Nissan also nicht. Technisch dürfte der Juke sehr nah am neuen Leaf sein.