Mercedes zeigt direkt noch ein neues Elektroauto für 2026

Bei Mercedes war es etwas ruhiger in letzter Zeit und man musste mit einem sehr großen Abstand zu BMW und Co. bei den Elektroautos leben. Die ersten Modelle der EQ-Reihe kamen nicht gut an und daher hat man die Strategie überarbeitet.

Optisch und beim Namen orientieren sich die Elektroautos jetzt wieder voll an den Verbrennern und es gibt direkt noch eine neue und bessere Plattform unter der Haube. Nach dem CLA und GLC hat man jetzt direkt noch ein Modell vorgestellt.

Wir bekommen 2026 auch einen vollelektrischen Mercedes GLB, den die Marke vor ein paar Tagen bereits angeteasert hat. Den Anfang machen der GLB 250+ (200 kW / 272 PS) und GLB 350 4matic (260 kW / 360 PS) und mit dem 85 kWh großen Akku gibt es bis zu 650 km Reichweite. Und geladen wird mit bis zu 320 kW.

Es geht bei 59.048 Euro los, eine günstigere Version mit kleinerem Akku soll aber zeitnah folgen, wie auch ein günstigerer Verbrenner. Ein Startpreis von 60.000 Euro ist aber durchaus eine Ansage, aktuell startet der GLB rund 15.000 Euro günstiger. Man hat die Luxus-Strategie zurückgefahren, sieht aber weiterhin noch die Folgen.