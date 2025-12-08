Tesla: Kool Savas soll die Stimmung in Deutschland anheben

Tesla-Werksleiter André Thierig gab sich letzte Woche sichtlich Mühe, um bei Tesla in Grünheide mal wieder Stimmung gegen eine Gewerkschaft zu machen. Statt „lächerlich hüpfenden Nikoläuse“ (Anspielung auf eine Aktion der IG Metall) gab es für die Mitarbeiter vor Ort ein kleines Privatkonzert mit dem Rapper Kool Savas.

Das könne man bei Tesla, so die Aussage des Chefs laut Handelsblatt, coole Party-Setups sind ein Ding bei Tesla. Doch die Lust der Mitarbeiter war wohl doch eher verhalten und Kool Savas musste sichtlich kämpfen („Tesla, was ist los mit euch? Habt ihr einen Stock im Arsch oder was?“), um das Publikum etwas zu motivieren.

Gegen Ende kam wohl noch etwas Stimmung auf und der Rapper textete seine Songs sogar um und strich andere Marken aus seinen Texten. Tesla statt Mercedes und Elon Musk als großer Held. Die Ironie ist, dass Hip Hop einst als Genre gegen die soziale Ungerechtigkeit stand, die eine Gewerkschaft eben bekämpfen möchte.

Ein „fantastisches Jahr“ für Tesla

André Thierig nutzte das Event laut Quelle auch, um die Tesla-Mitarbeiter weiter zu motivieren, einmal mit einer Gehaltserhöhung und er sprach über „ein fantastisches Jahr“, man solle die negativen Schlagzeilen rund um die Marke einfach ignorieren. Die sinkende Nachfrage sei kein Problem und man sei besser als andere Marken.

Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Bezahlung bei Tesla „deutlich hinter dem branchenüblichen Niveau in der Autoindustrie in Deutschland“ liegt, so Jan Otto von der IG Metall. Außerdem verbreite Thirieg viele Falschmeldungen über die Gewerkschaft und ist nicht bereit für eine offene Diskussion vor den Mitarbeitern.

Doch André Thierig schwärmte statt von Extras wie einem Weihnachtsgeld für die Mitarbeiter vor Ort lieber von der Zukunft von Tesla, die er erst jetzt wieder in den USA gesehen habe. Die Nachfrage sinkt, weil die Konkurrenz auf- und überholt hat, aber die Roboter und das autonome Fahren werden das Problem schon bald lösen.