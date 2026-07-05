Mobilität

Mercedes plant „kleine G-Klasse“ für 2027

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Mercedes möchte das gute Image der G-Klasse nutzen und plant für 2027 eine kleine Version, die auf der MMA-Plattform basiert. Diese Plattform kennen wir von den aktuellen Modellen von Mercedes, wie dem CLA, sie unterstützt mehrere Antriebe. Diese „kleine G-Klasse“ wird es also nicht nur vollelektrisch geben.

Laut Automobilwoche wird Mercedes dieses Modell in Kecskemét in Ungarn produzieren und nicht in Rastatt in Deutschland. Grund sind die Kosten, die bei uns in Deutschland höher sind, die Quelle spricht von einem „Spardruck“. Daher hat man das Werk in Ungarn ausgebaut, es rückt für Mercedes mehr in den Fokus.

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