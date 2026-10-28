Mobilität

Mercedes senkt überraschend seine Prognose für 2026

Oliver Schwuchow
Von

Eigentlich wollte sich Mercedes in diesem Jahr wieder steigern, weil man 2025 eher schwache Zahlen vorlegen musste, die auf einen Stellenabbau zurückzuführen waren. Mercedes peilte 2026 eine Gewinnmarge von bis zu 5 Prozent an.

Das wäre mit Blick auf „alte Zeiten“ auch nicht gut, aber selbst diese musste man jetzt überraschend einkassieren. Es wäre möglich, dass die Gewinnmarge nur 2 Prozent in diesem Jahr beträgt, wie Mercedes diese Woche mitgeteilt hat.

Grund sind steigende Kosten für Material, die US-Zölle und vor allem der Einbruch in China. Das vierte und letzte Quartal wird härter als erwartet und zieht die Zahlen von Mercedes nach unten. Es gibt zwar auch positive Trends bei Mercedes, die Elektroautos kommen besser an, aber ein Ende der Krise ist noch lange nicht in Sicht.

Mobilität · 27. Oktober 2026

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