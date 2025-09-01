Mobilität

Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Mercedes Benz Amg Eqe Front

Der EQS und EQE sollten eigentlich der große Auftakt für die elektrische Zukunft von Mercedes werden, doch die Marke entwickelte die Modelle am Kunden vorbei. Kommendes Jahr wird der EQS noch einmal aktualisiert, der EQE jedoch nicht.

Wie Autocar berichtet, wird Mercedes schon Ende 2026 den EQE und EQE SUV einstellen und in der Übergangsphase sollen die elektrische C-Klasse und der GLC für Kunden attraktiv gemacht werden – eine elektrische E-Klasse kommt jedoch.

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass Mercedes diese vorgezogen hat und sie wohl schon 2027 kommt, daher ist das vorläufige Ende des EQE eigentlich gar nicht so überraschend. Für mich kommt das Ende allgemein nicht überraschend.

Ich durfte den EQE eine Weile im Alltag fahren und kenne auch eine Person mit einem EQE und fand diesen immer viel zu teuer mit Blick auf Ausstattung und vor allem (!) Materialwahl. Das war für mich definitiv keine elektrische E-Klasse und über die Optik müssen wir nicht sprechen, EQE und EQS fand ich beide hässlich.

Mercedes sieht das auch so, der EQC war ja auch kein Erfolg, daher hakt man den Anfang der Elektromobilität ab und startet jetzt mit dem CLA ganz neu durch.

Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft

Audi möchte ein „radikales“ Konzept auf der IAA kommende Woche zeigen und es wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit am TT…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Der CLA EQ hat doch weitgehend dasselbe glitschige Design wie EQE und EQS. Wie kann man damit „ganz neu durchstarten“ wollen?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Ich vermute, dass Mercedes das anders sieht und hoffe doch mal, dass Technik und Material hier wieder zum Preis passen. Aber ja, ich sehe den CLA mittlerweile sehr häufig auf der Straße und er wirkt schon sehr stark wie diese beiden EQ-Modelle und nicht wie die Verbrenner.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
Weitere Neuigkeiten
Neue Bilder zeigen „einen echten Volkswagen“
in Mobilität
Apple Airpods Max Header
Das Problem der Apple AirPods Max
in Audio
Das ist der „radikal“ neue Audi für die Zukunft
in Mobilität
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Neuer Chef und neues Elektro-Flaggschiff
in Mobilität
90 g statt 100 g: Verbraucherzentrale verklagt Milka
in Handel
Apple Event September 2021 Header
Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026
in Dienste
Steam Deck Oled Weiss
PlayStation 6 Portable: Neuer Handheld von Sony mit TV-Modus
in Gaming
Volvo S90 Detail Header
Volvo hat keine Zukunft für Kombis geplant
in Mobilität
Skoda überrascht mit neuem Elektroauto
in Mobilität
Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
in Mobilität