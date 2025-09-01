Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein

Der EQS und EQE sollten eigentlich der große Auftakt für die elektrische Zukunft von Mercedes werden, doch die Marke entwickelte die Modelle am Kunden vorbei. Kommendes Jahr wird der EQS noch einmal aktualisiert, der EQE jedoch nicht.

Wie Autocar berichtet, wird Mercedes schon Ende 2026 den EQE und EQE SUV einstellen und in der Übergangsphase sollen die elektrische C-Klasse und der GLC für Kunden attraktiv gemacht werden – eine elektrische E-Klasse kommt jedoch.

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass Mercedes diese vorgezogen hat und sie wohl schon 2027 kommt, daher ist das vorläufige Ende des EQE eigentlich gar nicht so überraschend. Für mich kommt das Ende allgemein nicht überraschend.

Ich durfte den EQE eine Weile im Alltag fahren und kenne auch eine Person mit einem EQE und fand diesen immer viel zu teuer mit Blick auf Ausstattung und vor allem (!) Materialwahl. Das war für mich definitiv keine elektrische E-Klasse und über die Optik müssen wir nicht sprechen, EQE und EQS fand ich beide hässlich.

Mercedes sieht das auch so, der EQC war ja auch kein Erfolg, daher hakt man den Anfang der Elektromobilität ab und startet jetzt mit dem CLA ganz neu durch.