Mobilität

Mercedes: Überraschende Wendung für die elektrische E-Klasse

Autor-Bild
Von
|

Mercedes trennt sich von den ersten EQ-Modellen und wird mit der neuen S-Klasse auch eine elektrische Version entwickeln, keinen neuen EQS. Bei der E-Klasse ist das ebenfalls vorgesehen, doch da sollte es noch eine ganze Weile dauern.

Nächstes Jahr steht zunächst noch ein neuer Mercedes EQE als Facelift an, der den Schritt zu 800 Volt geht. Der echte Nachfolger, die „Mercedes E-Klasse mit EQ-Technik“, wird aber angeblich schon im ersten Halbjahr 2027 folgen. Sie wurde wohl intern vorgezogen, der Abstand zum aktualisierten EQE wäre also äußerst kurz.

Und damit die elektrische E-Klasse ein bisschen schneller kommen kann, wechselt Mercedes angeblich sogar die Plattform, denn sie sollte ursprünglich die Plattform „MB.EA-L“ nutzen (wie die elektrische S-Klasse), jetzt nutzt man dafür „MB.EA-M“.

Sie wird also die gleiche Basis wie der kommende Elektro-GLC nutzen.

AUDI E5: So günstig startet die neue Elektro-Hoffnung von Audi

Audi hat heute bekannt gegeben, dass die Produktion des AUDI E5 angelaufen ist, es handelt sich hier um ein (bisher)…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
AUDI E5: So günstig startet die neue Elektro-Hoffnung von Audi
in Mobilität
Lg Oled Tv Header
1&1 sichert Zukunft seiner TV-Plattform
in Dienste
SumUp akzeptiert jetzt alle girocards ohne Co-Badge
in Fintech
Congstar
congstar Zuhause Geburtstagsaktion: Sonderpreise für Internet-Tarife
in Provider
Sky Sport zeigt endlich alle Freitagabendspiele in UHD
in News
HUAWEI präsentiert MatePad 11,5“ mit PaperMatte Display
in Hardware
O2 2
O2 Telefónica erweitert „LTE 900“ entlang deutscher Bahnstrecke
in Provider
Scalable Capital
Scalable Capital startet KI-Funktion „Insights“ für Privatanleger
in Fintech
Telekom und NVIDIA: GeForce NOW ab Herbst 2025 mit latenzoptimiertem Streaming
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones
in Vodafone