Mercedes überrascht mit Verbrenner-Entscheidung für 2027

Mercedes plant eine kleinere und günstigere G Klasse, die intern den Codenamen „Little G“ trägt, die aber in der Serie anders heißen wird. Der SUV kommt 2027 auf den Markt und sollte eigentlich vollelektrisch unterwegs sein. Das wird er auch, es kommt aber doch ein Verbrenner, wie Autocar aus internen Kreisen erfahren hat.

Viele Marken beleben gerade den Verbrenner wieder und ändern ihre Pläne, das ist eine Änderung bei Mercedes, die so eigentlich nicht vorgesehen war. Man packt wohl den 1,5-Liter Motor, den wir aus dem neuen CLA kennen, in die kompakte G Klasse. Das wird also ein Vollhybrid und noch kein Plug-in-Hybrid beim „Little G“.

Mercedes nutzt für dieses Modell eine eigene Plattform und alle Versionen sollen mit Allradantrieb auf den Markt kommen, so die Quelle. Das Auto soll übrigens nur 4,4 Meter lang sein und wird eine ganz neue Klasse bei Mercedes. Laut Quelle wird die elektrische Version übrigens den Anfang machen, der Verbrenner folgt später.

