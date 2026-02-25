Volvo kündigt einen neuen EX30 für 2026 an

Volvo legt seinen kompakten und elektrischen Besteller neu auf und obwohl man gerade mit negativen Schlagzeilen kämpft, so hofft man, dass die Kunden dennoch die Neuauflage des EX30 bestellen, die in diesem Jahr an den Start rollen wird.

Spannende Änderung, bevor wir zu den Details kommen: Das Modelljahr 2027 wird ab Mitte April dieses Jahres im belgischen Ghent produziert. So umgeht man bei Volvo die Strafzölle auf Elektroautos aus China, bisher wurde der EX30 importiert.

Was ist neu? Es gibt eine neue Basisversion mit 110 kW (150 PS) und einem 51 kWh großen Akku, der 339 km Reichweite mitbringt und die Bezeichnungen für die Motoren wurden geändert, wie beim EX60, die Basis ist also jetzt der P3 Motor.

Dazu kommt ein Update für die Bedienoberfläche und die V2L-Funktion, diese zwei Neuerungen wird man auch via Update für aktuelle Modelle verteilen. Im Innenraum gibt es mit „Harvest“ und „Black“ zwei neue Optionen. Preise hat Volvo noch keine kommuniziert, diese soll es erst nächsten Monat zum Bestellstart bei uns geben.