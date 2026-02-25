Mobilität

Volvo kündigt einen neuen EX30 für 2026 an

Autor-Bild
Von
|

Volvo legt seinen kompakten und elektrischen Besteller neu auf und obwohl man gerade mit negativen Schlagzeilen kämpft, so hofft man, dass die Kunden dennoch die Neuauflage des EX30 bestellen, die in diesem Jahr an den Start rollen wird.

Spannende Änderung, bevor wir zu den Details kommen: Das Modelljahr 2027 wird ab Mitte April dieses Jahres im belgischen Ghent produziert. So umgeht man bei Volvo die Strafzölle auf Elektroautos aus China, bisher wurde der EX30 importiert.

Was ist neu? Es gibt eine neue Basisversion mit 110 kW (150 PS) und einem 51 kWh großen Akku, der 339 km Reichweite mitbringt und die Bezeichnungen für die Motoren wurden geändert, wie beim EX60, die Basis ist also jetzt der P3 Motor.

Dazu kommt ein Update für die Bedienoberfläche und die V2L-Funktion, diese zwei Neuerungen wird man auch via Update für aktuelle Modelle verteilen. Im Innenraum gibt es mit „Harvest“ und „Black“ zwei neue Optionen. Preise hat Volvo noch keine kommuniziert, diese soll es erst nächsten Monat zum Bestellstart bei uns geben.

Entering The Premium Class: Audi E Tron Gt Quattro Combines Emot

Audi stürzt in den USA ab: Der große Problem-Markt

Audi musste letztes Jahr mit 164.942 Einheiten bereits einen Einbruch von 16 Prozent in den USA verkraften, geht aber davon…

25. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo kündigt einen neuen EX30 für 2026 an
Weitere Neuigkeiten
Dkb Header
Jetzt Geld zurück bei jedem Einkauf: DKB-App mit neuem Cashback startet
in Fintech
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen jetzt in ChatGPT: So verändert KI die Suche
in Dienste
Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige
in Smart Home | Update
O2 2
O2 stellt Funkloch-Vorurteile infrage
in Provider
Vodafone zündet Gigabit-Turbo für 125.000 Haushalte
in Vodafone
Volkswagen Bank aktualisiert Tagesgeld: Alle Details zu den neuen Zinsen
in Fintech
Youtube
Neue Funktionen: YouTube Premium Lite wird zu einem guten Abo
in Dienste
Volvo Ex30 Hinten
Volvo ruft 40.000 Elektro-SUVs zurück
in Mobilität
Entering The Premium Class: Audi E Tron Gt Quattro Combines Emot
Audi stürzt in den USA ab: Der große Problem-Markt
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos plant schon wieder eine komplett neue App
in Audio