BMW Roadmap-Leak: Vom neuen i4 bis zu einer kleinen Überraschung

BMW baut sein komplettes Portfolio in den nächsten Jahren um und stellt vor allem immer mehr Modelle auf die „Neue Klasse“ um, bei den Elektroautos nutzt man für diesen Schritt (meistens) eine neue Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde.

Doch was folgt nach dem iX3 und i3 bei BMW? Die Automobilwoche hat mal etwas recherchiert und eine Roadmap aufgestellt, die einen Blick in die Zukunft wirft. Das Jahr 2026 ist abgeschlossen, aber da hat BMW auch noch mehr als genug zu tun.

Nächstes Jahr folgen dann der Touring und der M3, die beide auf dem i3 aufbauen, aber das ist bereits bekannt. Außerdem sehen wir den ersten iX5, was sich auch schon angedeutet hat. Damit ist das Jahr allerdings auch schon abgeschlossen.

Neuer BMW i4 soll erst 2028 kommen

Für 2028 plant BMW dann angeblich einen ganz neuen i4, sowie iX4, und es wird einen „Crossover unter dem iX3“ geben. Ein Jahr später plant BMW einen neuen und großen SUV und möchte einen Nachfolger für den iX auf den Markt bringen.

Das kommt überraschend, denn da hat sich eher das Ende angedeutet, aber bis 2029 ist noch sehr viel Zeit und wer weiß, ob man dieses Modell wieder iX nennt oder vielleicht auch einen iX7 oder ähnliches plant (wovon ich weiterhin ausgehe).

Weitere Modelle darunter, wie den elektrischen i1, erwähnt die Quelle nicht. Das ist also noch nicht die komplette Roadmap von BMW, man hat ja selbst betont, dass in diesem Jahrzehnt alle Modelle im Portfolio komplett überarbeitet werden sollen.

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