Dienste

Meta AI bekommt neue Sicherheitsfunktionen für Jugendliche

Autor-Bild
Von
|

Meta erweitert die Sicherheitsfunktionen von Meta AI für Jugendliche und informiert Eltern künftig bei bestimmten Risikosignalen.

Meta hat neue Schutzmaßnahmen für Jugendliche angekündigt, die Meta AI nutzen. Nach Unternehmensangaben sollen Eltern künftig benachrichtigt werden, wenn KI-Unterhaltungen Hinweise auf Suizid oder Selbstverletzung enthalten. Die Funktion ist zunächst in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien verfügbar und soll bis Ende des Jahres weltweit eingeführt werden.

Zudem arbeitet Meta nach eigenen Angaben an einer Funktion, mit der Rettungsdienste informiert werden können, wenn eine Unterhaltung auf eine unmittelbare Suizidgefahr hindeutet. Außerdem wurden die Antworten von Meta AI auf sensible Themen laut Unternehmen gemeinsam mit mehr als 75 Fachleuten für psychische Gesundheit weiterentwickelt.

Meta baut Schutzmechanismen für Jugendliche bei KI-Nutzung aus

Eine weitere Änderung betrifft die Jugendschutzeinstellungen. Wird auf Instagram für Jugendliche eine strengere Einschränkung von Inhalten aktiviert, soll diese künftig auch für die Nutzung von Meta AI gelten. Eltern mit aktivierter Aufsicht können darüber hinaus bereits die Gesprächsthemen einsehen, über die ihr Kind in der vergangenen Woche mit der KI gesprochen hat.

Die wichtigsten Neuerungen:

  • Elternbenachrichtigungen bei Hinweisen auf Suizid oder Selbstverletzung
  • Geplante Alarmierung von Rettungsdiensten bei akuter Gefahr
  • Ausweitung bestehender Jugendschutzeinstellungen auf Meta AI

Ich halte den Ausbau von Schutzfunktionen für nachvollziehbar, weil KI-Dienste zunehmend von Jugendlichen genutzt werden. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie zuverlässig die Erkennung kritischer Situationen funktioniert und wie dabei Datenschutz sowie der Schutz der Privatsphäre berücksichtigt werden.

Apple schweigt öffentlich: Die Apple Intelligence kommt nach China

Die Apple Intelligence ist bereit für den chinesischen Markt, das haben Behörden gegenüber Reuters bestätigt. Doch Apple kann dort nicht…

16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Meta AI bekommt neue Sicherheitsfunktionen für Jugendliche
Weitere Neuigkeiten
2.000 Euro Rabatt: Der Tesla Bonus ist zurück
in Mobilität
Geely E5: Neuer Elektro-SUV startet mit Angebot in Deutschland
in Mobilität
Apple schweigt öffentlich: Die Apple Intelligence kommt nach China
in News
Zahlungsmoral in Deutschland verschlechtert sich
in Handel
OnePlus verlässt offiziell den deutschen Markt
in News
LOL Next: Das sind die Teilnehmer der neuen Spin-Off-Staffel
in Unterhaltung
Samsung teasert „neuen Formfaktor“ für Foldables offiziell an
in Smartphones
Heute steht das Ende von OnePlus bei uns an
in Smartphones
Ing
ING kündigt umfangreiche Wartungsarbeiten an – Online-Banking nicht verfügbar
in Fintech
Google Bilder wird 25: Neue KI-Funktionen verändern die Bildersuche
in Dienste