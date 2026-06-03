No Rest for the Wicked: Version 1.0, Zeitraum, Switch 2-Version und Xbox-Kritik

Das nächste Spiel der Ori-Entwickler nennt sich „No Rest for the Wicked“ und es gibt endlich einen Zeitraum für Version 1.0. Im Oktober soll diese starten, aber nur für die PlayStation 5 und den PC, die Xbox-Version kommt doch erst später.

Moon Studios hat bereits betont, dass die Xbox keine zentrale Rolle mehr spielt, dieser Schritt kommt also nicht überraschend, hat aber einige verärgert. Darüber hinaus hat man auch eine Version für die Switch 2 bestätigt (kommt auch später).

Wir haben hier schon häufiger über No Rest for the Wicked berichtet, ich bin sehr gespannt auf den finalen Release, es konnte mich im Early Access überzeugen, aber ich habe gemerkt, dass ich wahrlich kein Fan von einem Early Access bin.

Jetzt freue ich mich auf die finale Version im Herbst auf der PS5, auch wenn das langsam ein echt prall gefüllter Herbst wird, da gefühlt alle Studios ihr Spiel noch schnell vor GTA 6 auf den Markt bringen wollen. Einige werden bei mir daher sicher untergehen, No Rest for the Wicked ist aber ein Highlight für mich in diesem Jahr.

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