MG Cyber: So sieht das elektrische „Traumauto“ aus

Der MG Cyberster sollte ein Vorzeigemodell für die sportliche und elektrische Zukunft bei MG Motor sein, die SAIC in Europa aufbauen wollte. Der MG Cyber ist der nächste Schritt in der Evolution, spricht allerdings eine andere Zielgruppe an.

Es ist ein großer und fast 5 Meter langer SUV, der das Flaggschiff von MG werden soll, vielleicht wird er sogar Teil des neuen IM-Lineups. Technische Details oder einen Innenraum gibt es aber noch nicht, bisher existiert nur das Außendesign.

Im Gespräch mit Autocar hat Designchef Jozef Kaban betont, dass dies ein neues „Traumauto“ für MG sei, es soll die Marke auf ein neues Level heben. MG baut das Angebot also nicht nur nach unten, sondern in Zukunft auch nach oben aus.

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