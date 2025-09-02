Mobilität

MG Motor plant eine elektrische Offensive

Mg4 Xpower Rims (2023)

MG Motor plant eine elektrische Offensive in den nächsten zwei Jahren, global sind 13 elektrische Modelle vorgesehen. Es handelt sich dabei allerdings nicht nur um reine Elektroautos, auch Plug-in-Hybride und Range Extender stehen auf dem Plan.

Die britische Marke gehört mittlerweile zu SAIC und möchte eine global führende Rolle für NEVs (New Energy Verhicles) übernehmen. Der neue MG4 macht gerade den Auftakt in China, die neue Version dürfte etwas später auch zu uns kommen.

Eine konkrete Roadmap nannte MG Motor nicht, aber ein sehr preiswerter MG2 ist wohl als elektrisches Einsteigermodell mit dabei. 2026 und 2027 werden also sehr spannende Jahre und mit dem alten MG4 hat die Marke aus China bereits gezeigt, dass man preislich sehr attraktiv ist (wir fahren diesen seit letztem Dezember).

