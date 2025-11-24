Mobilität

MG2 als günstiges Elektroauto für 2027 geplant

MG Motor plant einen kompakten und günstigen Elektro-Flitzer für Europa, den man in Großbritannien entwickeln wird. Er soll bei unter 30.000 Euro starten und wird laut Autocar als MG2 bzw. MG 2 vermarktet. Aber es wird noch etwas dauern.

Ein günstigeres und preiswerteres Modell unter dem MG4 war immer wieder für 2026 im Gespräch, aber laut Quelle wird es eher 2027, bis dieses Modell auf den Markt kommt. Technische Details gibt es bisher noch keine, aber der MG2 soll, wie der MG4, die Modular Scalable Platform von SAIC nutzen, die wir schon kennen.

Ein günstigeres und preiswerteres Elektroauto unter dem MG4 sei „wichtiger, als man gedacht hatte“, so David Allison von MG Motor UK. Der Erfolg von Modellen wie dem Renault 5 zeigt, dass die Kunden nach solchen Elektroautos nachfragen.

Da steht ab 2026 eine echte Offensive in dieser Klasse an, sei es mit dem MG2, dem Renault 5, den man schon kaufen kann, neuen Modellen von Stellantis, dem VW ID Polo und mehr. Und die meisten sind endlich keine umgebauten Verbrenner mehr, die hier genannten Modelle nutzen alle eine vollwertige Elektro-Plattform.

