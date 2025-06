Microsoft baut die Xbox-Marke weiter um

Wer sich noch nicht von der Xbox als klassische Konsole mit einem geschlossenen Store verabschiedet hat, der darf seine Denkweise so langsam ändern, denn dieser Ansatz ist Geschichte. Und der Umbau der Xbox-Marke ist jetzt in vollem Gange.

Diese Woche hat Manisha Oza (Produktmanager der Xbox-Plattform) eine weitere Änderung für die Xbox Insider angekündigt. In der PC Gaming Preview gibt es jetzt eine neue Xbox PC-App, in der man die Spielbibliotheken von anderen Stores hat.

Das bedeutet, dass ihr in einer App eure Spiele aus dem Microsoft Store und von Steam sehen könnt. Die Idee von Microsoft ist, dass die Xbox in Zukunft so offen wie möglich sein wird, Windows steht jetzt im Fokus und nicht nur die Hardware.

Ende des Jahres soll diese neue Xbox-App für den PC auf dem neuen ROG Ally starten, welches bekanntlich auch als Xbox-Version erscheint. Bei der nächsten Xbox für den TV, könnte diese Option aber auch vorinstalliert sein. Sehen wir also schon bald PlayStation-Spiele in der Spielbibliothek der Xbox-App auf dem PC?

Video: Erste Details zur neuen Xbox

