Firmware und Updates

Samsung One UI 10: Neues Design könnte mit Android 18 kommen

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Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Aktuell ist Samsung auf den Rollout von Android 17 mit One UI 9 fokussiert, die neue Version startet in ein paar Tagen mit den neuen Foldables und wird dann sehr zügig auf weitere Modelle wandern. Und im Frühjahr dürfte dann One UI 9.5 folgen, denn es gibt ab sofort bekanntlich jedes Jahr ein .5-Update mit der Galaxy S-Reihe.

Und danach? Dann werden wir sicher Android 18 bei Google sehen und das wird vermutlich von einem Betriebssystem zu einer Plattform für KI-Agenten umgebaut. Bei Samsung könnte man diesem Trend mit One UI 10 folgen und eine ganz neue Designsprache namens „Fluid AI“ einführen, die man als Konzept vorgestellt hat:

Samsung hat nicht bestätigt, dass das die Grundlage für One UI 10 ist, das sei an dieser Stelle klar erwähnt, aber warum sollte man das sonst entwickeln? Das neue Design erinnert dann doch ein kleines bisschen mehr an Liquid Glass, es wird also auf jeden Fall etwas transparenter. Aber der Fokus liegt in erster Linie voll auf KI.

In einem Blogeintrag in Südkorea gibt es weitere Bilder, die auch noch andere Plattformen von Samsung zeigen, wie Tablets oder Projektoren. Man wirbt damit, dass man einen Red Dot Design Award „gewonnen“ (kann man sich kaufen) hat. Mal schauen, was davon Konzept ist und was in kommende Updates wandert.

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