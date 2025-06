Microsoft: Es wird eine harte Woche für die Xbox

Die Xbox-Sparte war in den letzten Wochen durchaus aktiv und offen, wenn es um die Zukunft bei Microsoft geht. Man hat sogar eine neue Generation bestätigt. Doch es steht eine harte Woche an, denn eine große Entlassungswelle kommt bald.

Das berichten Bloomberg und The Verge unabhängig und übereinstimmend, es soll „erhebliche Kürzungen“ im Xbox-Team geben. Angeblich werden sogar „einige Xbox-Aktivitäten in einigen Regionen in Zentraleuropa eingestellt“, so Tom Warren.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einer neuen Entlassungswelle bei Microsoft hören, andere Sparten trifft es wohl ebenfalls, aber Gaming steht ganz oben auf der Liste. Man baut das Xbox-Team jetzt so langsam für die neue Xbox-Strategie um.

